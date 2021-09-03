Barajın düşürülmesi HDP ve İP’i etkileyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP ile birlikte yürütülen yeni seçim yasası çalışmaları kapsamında halen yüzde 10 olan seçim barajının “yüzde 7 olarak netleştiği” açıklamasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçim barajının “yüzde 7 olarak tescillendiğini” duyurdu.

Baraj sınırındakilere darbe

Konuya ilişkin Yeni Akit’e değerlendirmelerde bulunan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları dile getirdi: Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, “Özellikle HDP ile İYİ Parti’yi ciddi anlamda etkileyebileceğini düşünüyorum. Daha önceki süreçte seçim barajının yüzde 5 olmasını bekliyordum. Nitekim buna mutabakat olur gibiydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından seçim barajı yüzde 7 olarak açıklandı. Bu süreçte eğer seçim barajı yüzde 5 olsaydı HDP’nin yüzde 7’nin üzerinde oy alabilme ihtimali yoktu. Şu anda da HDP’nin yüzde 7-8 üzerinde oy alma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum.”

HDP’de ayrışma olabilir

Daşdemir, şöyle devam etti: “Diğer taraftan HDP’den bir ayrışma bekliyorum. Bu da Yeniden Refah Partisi’nin HDP’den ayrılan kesim ile hareket etme potansiyelini görüyorum. Deva, Gelecek gibi partiler ‘hayır bloku’ ya da ‘Millet İttifakı’ içerisinde sayılabiliyordu. Dolayısıyla şimdi bakıldığında da seçim barajının yüzde 7’ye düşmesi ile birlikte İYİ Parti ve HDP’nin oylarının belli bir oranda düşmesi, yeni partilerden de Muharrem İnce’nin partisinin, Mustafa Sarıgül’ün partisinin ne olacağı yönünde bir belirsizlik oluşacaktır. Belki Muharrem İnce’nin partisi ayrı hareket edebilir ama Mustafa Sarıgül’ün partisi de benim saymış olduğum ittifak ile birlikte hareket etme potansiyeli içerisinde olabilir. Ama bu yeni partilerin de bir şekilde ittifaklara zorlanacağı bir süreç de kendiliğinden yaşanacak.”

