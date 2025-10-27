  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Barajda su seviyesi düştü, vatandaşlar öyle bir şey yakaladı ki...

Bursa'daki Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı'nda su seviyesi düşünce vatandaşlar yayın balıklarını avlamaya başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle birlikte, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu.

 

Suyun çekilmesiyle kıyıya daha yakın alanlarda görülen yayın balıkları, vatandaşlar tarafından avlanıyor. Amatör balıkçılar, boy ve kilo olarak dikkat çeken, yakaladıkları dev yayın balıklarının görüntülerini cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor.

