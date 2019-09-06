Barajda kaybolan adamında cansız bedenine ulaşıldı

Eskişehir’de arkadaşıyla birlikte balık tutmak amacıyla gittiği barajda kaybolan şahsın cansız bedeni Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajı’na önceki gün arkadaşı ile balık avlamak için giden Eren Can (55) saat 03.00 sıralarında kaldıkları çadırdan çıktı. Arkadaşı, cep telefonu ve cüzdanı gibi kişisel eşyalarını çadırda bırakarak ayrılan Can’dan bir süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sistem üzerinden Eskişehir İtfaiyesi ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine durumu iletti. Ardından Eskişehir İtfaiyesi Gönüllü Dalgıç Timleri ve AFAD ile birlikte Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, Büyük Ayı Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri olay yerine intikal etti.

Bölgede sabaha karşı 05.30’dan itibaren Eskişehir İtfaiyesi ve AKUT ekibinden gönüllü dalgıçlar su içerisinde arama yapmasıyla çalışmalar başladı. Dalgıçlar, suya giriş noktasından 10-15 metre açığa ve 10 metre derinliğe kadar dalış yaptı. Bu esnada kaybolan Ercan Can’a (55) ait kıyafet, arama kurtarma ekiplerince göletin üzerinde bulundu. Jandarma ekipleri, bunun üzerine Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden dalış timi istedi.

Bu sırada itfaiye ve AKUT’un gönüllü dalgıç ekipleri çalışmalarını tamamladı. Ardından Ankara’dan gelen JAK timi ile birlikte göletin içinde geniş çaplı arama çalışmaları devam etti. JAK ekiplerinin gölet içerisinde yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda kaybolan Eren Can’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Eren Can’ın suya neden girdiği belirsizliğini korurken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.