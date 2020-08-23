Baraj suları altında kalan köy, manzarasıyla cazibe merkezi haline geldi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla su altında kalan Karakurt köyü, manzarasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014'te yapımına başlanan Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) yapımı tamamlandıktan sonra 8 Şubat itibarıyla su tutulmaya başlandı. Bu nedenle baraj alanında kalan ve boşaltılan Karakurt köyünün büyük bölümü sular altında kaldı.

Sular altında kalan köy, manzarasıyla cazibe merkezi haline geldi. Bölgede oluşan güzel manzarayı izlemeye gelen vatandaşlar, hem piknik yapmanın hem de balık tutmanın keyfini yaşıyor.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, Karakurt köyünün tarihi bir köy ve önemli bir geçiş yeri olduğunu söyledi.

Bu köyde birçok insanın hatırası olduğunu anlatan Vanlı, "Iğdır, Kağızman, Kars’tan Erzurum'a giden vatandaşlar mutlaka burada bir mola verir, yemek yer, çay içerdi. Şimdi bütün bu anılarla birlikte bu köy baraj suları altında kaldı. Tabi vatandaşlar sular altında kalan köyü, bu alanı merak ediyor. Kimisi piknik yapıyor kimisi de balık tutup manzarayı izliyor." ifadelerini kullandı.

Karakurt Barajı'nın su tutmasının arından Kars-Erzurum çevre yolunun Sarıkamış-Horasan ilçeleri arasındaki bölümü ulaşıma kapatılmıştı.

Kars'tan Erzurum yönüne gidecek araçlar, Sarıkamış ilçe merkezinden geçerek eski Erzurum yolundan Horasan ilçesine yönlendiriliyor.