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Baraj kapakları açıldı, Amik Ovası'ndaki birçok ev sular altında kaldı

Hatay'da etkili olan sağanak yağışın ardından Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı ve Amik Ovası sular altında kaldı. Hatay Havaalanı yolu kısmen kapanırken, çok sayıda evi su bastı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:46
Baraj kapakları açıldı, Amik Ovası'ndaki birçok ev sular altında kaldı

Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Amik Ovası'nda bulunan birçok ev ve tarım alanı sular altında kaldı.

Köy halkı evlerini terk etmek zorunda kalırken, ovayı esir alan suyun seviyesi artarak Hatay Havaalanı yoluna kadar taştı.

Barajın kapakları açıldı

Hatay’da son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı. Hatay Havaalanı'nın hemen yakınında bulunan Aşağıoba köyü, açılan kapakların ardından sular altında kaldı. Çok sayıda ev, ahır, tarım arazisi ve araçların sular altında kaldığı köyde, vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, ovayı esir alan suyun seviyesinde artış yaşandı. Köy sakinleri su seviyesindeki artışla beraber yılanların da geldiğini söyledi.



Çocuklarının hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyen Aşağıobalı Murat Gezen, "Görüyorsunuz her gece burada sabaha kadar komşularımız, köylülerimiz yatmadı. Çoluğumuz, çocuğumuz tehlikede, kendimiz tehlikedeyiz, hayvanlarımız da bir taraftan tehlikede. Mağduruz" dedi.

Ailesiyle beraber İstanbul’a gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen Arif Açık, "yetkililerin ilgilenmesi için havaalanını su mu basması gerekiyor?" tepkisinde bulundu. Açık, "Bu yetkililerin bu şeyleri duyması için galiba havaalanını su basması gerekiyor. Bunun dışında kimse kimseye bunu malzeme haline getirmesin, bir an önce çözüm bulunsun. Mesela bugün ben su yüzünden ailemi, çoluğumu çocuğumu, alıp buradan İstanbul’a göçmek zorundayım. Artık 15-20 gün içerisinde burası tahliye olursa tekrar dönüş yapabiliriz, eğer olmazsa da kalıcı bir göç sağlayabiliriz" dedi.



Ekipler, incelemelerin ardından Amik Ovası’nı esir alan suyun seviyesindeki artışın nedeninin Afrin Çayı’nın baraj kapaklarının açılması ihtimali üzerinde duruyor.

Diğer yandan Hatay Havaalanı yoluna taşan sulardan dolayı jandarma tarafından kontrollü geçişler sağlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:46
  1. İstanbul
  2. baraj
  3. Hatay
  4. GÜNCEL Haberleri

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