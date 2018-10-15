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Baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü kurtarılamadı

Samsun'da baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü kurtarılamadı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:29
Baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü kurtarılamadı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkıp, baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü öldü.

Olay Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba'dan Ayvacık yönüne seyir halinde olan Turan Sarıoğlu (50) yönetimindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet, çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYVACIK ILCESI'NDE KAMYONET GOLETE UCTU. KAZADA BIR KISI HAYATINI KAYBETTI. FOTO:AYVACIK(SAMSUN)-DHA

 

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:29
  1. Samsun
  2. Kamyonet kazası
  3. kamyonet baraj gölüne uçtu
  4. sürücü öldü
  5. trafik kazası

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