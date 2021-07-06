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Gündem Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Gündem

Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Elazığ’da, serinlemek için baraj gölüne giren 14 ve 17 yaşındaki 2 çocuk boğularak can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 22:33:00 -
Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Olay, Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü'nün uzantısı olan suya girdi. Bölgeden tesadüfen geçen bazı vatandaşlar suyun yakınında kıyafet olduğunu ancak çevrede ise kimsenin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamların da geldiği bölgede, arama çalışması başlatıldı. Suda arama yapan kurbağa adamlar, bir süre sonra çocukların cansız bedenine ulaştı. İlk bulgulara göre, suda boğularak yaşamlarını yitiren 2 çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzeren Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, yapılacak otopsinin ardından Şahsuvar köyünde defnedilecek. Polis çocukların ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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