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Yerel Baraj gölünde erkek cesedi bulundu!
Yerel

Baraj gölünde erkek cesedi bulundu!

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:48:00 -
Baraj gölünde erkek cesedi bulundu!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki restoranda çalışanlar, suda erkek cesedinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Botla kıyıya çıkarılan cesedin Celal B'ye (27) ait olduğu belirlendi.

Celal B'nin Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesinin iki gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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