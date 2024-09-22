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Yaşam Baraj gölünde 4 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp
Yaşam

Baraj gölünde 4 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp

Yeniakit Publisher
2024-09-22 20:59:00 -
Baraj gölünde 4 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp

Hatay Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli'den 4'ü boğuldu.

Hatay’da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü’ne giren 5 Suriyeli suda kayboldu. Ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, kayıp 1 kişiyi bulmak için çalışması sürüyor.

Reyhanlı ilçesinde isimleri öğrenilemeyen 5 Suriyeli, yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada suda kaybolanlardan 4 kişinin cansız bedenini bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

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