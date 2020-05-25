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Aktüel

Baraj göletine düşen işçiyi arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nın gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesiyle suya düşen işçinin hava muhalefeti nedeniyle durdurulan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:32:45 -
Baraj göletine düşen işçiyi arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nın gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesiyle suya düşen işçinin hava muhalefeti nedeniyle durdurulan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.


Dün sabah saatlerinde iş makinesiyle suya düşen operatör Ömer Demir’i arama çalışması olumsuz koşulları, karanlık çökmesi ve suyun bulanık olması nedeniyle durdurulmuştu. Bitlis’in Tatvan ilçesinden ikinci kez baraja gelen polis dalgıçlar ve Muş AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı.


Öte yandan, jandarma ekipleri yoğun güvenlik alarak bölgeye gelen kayıp işçinin ailesi ile yakından ilgilenirken, sağlık ekipleri de hazırda bekletiliyor.

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