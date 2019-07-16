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Banyo yapmak sağlık için neden bu kadar önemli?

Haftada en az üç kez banyo yapmak sağlıklı bir beden için olmazsa olmazdır. Peki, ama neden?

16 Temmuz 2019 Salı 09:41
Banyo yapmak sağlık için neden bu kadar önemli?

Temizlik imandan gelir! Bu nedenle banyo yapmak, kişisel hijyenimizi sağlamak hem dinen hem de sağlık açısından son derece kıymetlidir. Uzmanlar sağlıklı bir beden için haftada en az üç kez banyo yapılması gerektiğini vurguluyor.

Hatalar çocukları etkiliyor

Çocukların bazıları sudan fazlasıyla korkar. Bu durum ailelerin çocukları, küçük yaşta yanlış şekilde yıkamasından kaynaklanıyor. Dünyaya yeni gelen bir bebek, elbette banyonun ne demek olduğunu bilmiyor ve yaşadığı durum onu korkutabiliyor. Bu aşamada bebekleri yıkarken son derece hassas olmak, onların canlarını yakmamak çok önemli. İlerleyen yaşlarda ise çocukların banyo yaparken aşırı sıcak suya maruz kalması, annenin aceleci davranışları onları olumsuz etkileyebilir. Bazı çocuklar su gibi giderden akıp gideceğini düşündüğü için ağlar. Bu nedenle annelerin banyoyu bir oyun havasına getirip çocuklarına bu güzel alışkanlığı kazandırmaları gerekiyor.

Peki, banyo yapmanın faydaları nelerdir?

Kalp sağlığı için önemli

Ilık bir banyo kan akışını düzenler. Damarların daha iyi çalışmasına yardımcı olan banyo sayesinde kalp sağlığı korunur.

Daha iyi nefes alırsınız

Ilık bir duş oksiyen alış-verişinizi düzenler.

Stresten uzaklaşırsınız

Stresli ve yorucu bir günün ardından banyo yapmak sizi fazlasıyla rahatlatacaktır. Güzel bir banyonun ardından bir fincan papatya çayı içerek derin bir uygu çekebilirsiniz.

Kas ağrılarına iyi gelir

Banyo yapmak eklem ve kas ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olur.

Doğuma hazırlık

Gebeliğin ilk aylarında sıcak suyla banyo yapak kesinlikle tavsiye edilmez. Sıcak su kas hareketlerini etkiler ve düşük riskini arttırır. Ancak doğuma az bir süre kaldığında ılık suyla banyo yapmak doğum öncesi kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Yapılan bilimsel çalışmalar ılık suyla banyo yapmanın ve bu esnada buharlı ortamda düzenli oksijen alınmasının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kanıtlamıştır.

Pırıl pırıl bir cilt

Banyo yaparak cildinizdeki ve saçınızdaki kirden, yağdan arınırsınız. Gözenekleriniz açılır ve cilt sorunu yaşama ihtimaliniz azalır.

 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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