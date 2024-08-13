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Yerel Banyo sobasını yakarken 2 katlı ev alev topuna döndü
Yerel

Banyo sobasını yakarken 2 katlı ev alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-08-13 22:26:00 -

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi’nde iki katlı ahşap ve kerpiç bir evde ev sahibinin banyo sobasını yaktığı esnada meydana gelen yangın, evi tamamen küle döndürdü. Bir anda alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Orhangazi’ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bayram Kıyar (70) ile eşi Sadegül Kıyar’ın (65) yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç ağırlıklı evde Sadegül Kıyar evin banyo sobasını yakmaya çalışırken bir anda banyoda yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler kaplarken evde tek başına olan Sadegül Kıyar kendisini evin dışına attı.

Alev topuna döndü

Banyoda başlayan yangın bir anda evin tamamını sardı. Komşular yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ev küle döndü

İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile evdeki yangını kontrol altına aldı. Yangının binanın hemen yanındaki 3 katlı eve sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Yandaki evin terasına çıkan itfaiye ekipleri yangına buradan müdahale etti. Ev kısa sürede küle dönerken, yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.

Soruşturma başlatıldı

Yangın ile ilgili olarak Orhangazi Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

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