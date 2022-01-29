Banyo dolabı, duşakabin temizliği nasıl yapılır? Pratik banyo temizliği

Banyo, genellikle nemli ve ıslak olduğundan evin en sık temizliğe ihtiyaç duyan alanıdır. Eğer bu alan düzenli olarak temizlenmezse ıslaklık ve nemlilik sebebiyle mikrop ve bazı zararlı mikroorganizmaların ideal yaşam yerlerine dönüşebilir.

Banyo dolabı, duşakabin temizliği nasıl yapılır?

Kusursuz bir banyo temizliği için bazı temizlik malzemelerine ihtiyacınız olacak. İşte hızlı bir temizlik için mutlaka edinmeniz gereken banyo temizliği malzemeleri:

Çamaşır suyu

Krem temizleyici

Kir ve kireç sökücü

Yüzey temizleyici

Pratik banyo temizliği

Fayansları Temizleyin: Bu aşamada zemindeki fayansları değil, duvardakileri temizlemelisiniz. Zeminin temizliği en sona bırakılmalıdır. Fayanslara kir ve kireç sökücü sıkıp uygun bir bezle temizleyin. Ardından kurulama gerektirmeyen bir bez yardımıyla duvarları durulayın.

Duşakabini ve Klozeti Temizleyin: Duşakabini ve klozeti temizlemeye geçmeden önce, her iki bölüme de deterjan sıkıp kirlerin yumuşaması için bir süre bekleyin. Bunun için marketlerde bu alanlar için özel olarak satılan deterjanları tercih edebilirsiniz. Dilerseniz krem temizleyici veya çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Kirler deterjan ile yumuşadıktan sonra her iki bölümü de iyice ovun. Sonrasında durulama ve kurulama aşamasına geçebilirsiniz.

Lavabo, Musluk ve Aynayı Temizleyin: Sıra geldi lavabo temizliğine… Lavaboyu temizlerken musluğu ve aynayı temizlemeyi unutmayın. Bu alanları temizlerken krem temizleyici veya Arap sabunu kullanabilirsiniz.

Zeminin Temizlenmesi: Son olarak zemini uygun bir bez ile silerek veya yıkayarak banyo temizliğini sonlandırabilirsiniz.

Banyo dolaplarınızın bu gibi bölgelerini nemli bir bezle temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Daha hassas temizlik tercih edenler, ahşa temizleyiciler kullanarak, hem banyo dolaplarının temizliğine özen göstermiş hemde bakımını gerçekleştirmiş olurlar.

Banyo dolaplarını düzenlerken dikkat etmeniz gerekenler

1 - Banyoda kullanılan benzer malzemelerin bir arada durması banyonuza güzel bir görünüm kazandıracaktır. Şampuanlar, sabunlar, kremler bir yere, diş macunu ve diş fırçaları bir yere, deterjan ve diğer temizlik malzemeleri de birlikte bir yere koyulabilir.

2 - Sürekli kullanılan malzemeler banyo dolaplarında ön bölgelere yerleştirilmelidir.

3 - Banyoda kullanılan malzemeleri sepet ya da kutularda muhafaza etmek hem yer tasarrufu sağlar hemde dağınıklığı önler.