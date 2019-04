Banvit Basketbol ve Bandırma Kırmızı'dan "sponsorluktan çekilme" açıklaması

BALIKESİR (AA) - Banvit Basketbol Sportif AŞ ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif AŞ'nin ortak açıklamasında, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ'nin gelecek sezondan itibaren sponsorluk desteğini çekme kararının kendileri için sürpriz olmadığı bildirildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit ve Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bandırma Kırmızı kulüplerince, Banvit'in sponsorluk anlaşmasından çekilmesiyle ilgili ortak yazılı açıklama yapıldı.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ'nin 1994 yılından bu yana basketbola sponsor olduğu hatırlatılan açıklamada, şirketi devralan yeni yönetimin ise bu destekten vazgeçme kararı aldığı belirtildi.

Sponsorluktan çekilme kararının her iki kulüp için de sürpriz olmadığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Banvit Basketbol ve Bandırma Kırmızı kulüplerimize çok uzun süredir ana sponsor olarak destek veren Banvit AŞ'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gönül isterdi ki bu verimli ve pozitif birliktelik çok daha uzun soluklu olsun, birbirlerine yakışan bu iki kurum şimdiye kadar olduğu gibi yine birlikte yol almaya devam etsin ancak geldiğimiz noktada Banvit AŞ'nin aldığı karar, 'sponsorluğa devam etmeme' yönünde gerçekleşmiştir. Bu noktada ilk önce belirtmemiz ve açıklığa kavuşturmamız gereken konu şudur ki Banvit Basketbol ve Bandırma Kırmızı kulüplerimizin Banvit AŞ ile herhangi bir organik bağı bulunmamaktadır. Şu an kullanmakta olduğumuz Kara Ali Acar Spor Salonu da dahil olmak üzere tüm taşınmazlar ve diğer unsurlar kulübümüz mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Her iki kulübümüz de resmi anlamda Banvit AŞ'ye bağımlılığı olmayan, ayrı tüzel kişiliklerdir. Diğer bir deyişle, basketbol kulüplerimizin tüm kararları kendi kulüp yönetim kurulları ve hisse sahipleri tarafından alınmakta olup, bundan sonraki süreçte yaşanacak tüm gelişmelerin kararlarını alacak olanlar da her iki basketbol kulübümüzün kendi yönetim kurullarıdır."





- "Temaslarımıza hız vereceğiz"





Sponsorluk anlaşmasının bu sezon sonunda biteceği, Banvit AŞ'nin aldığı kararın 2019-2020 sezonundan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Uzun yıllar sabırla ve yoğun emek harcanarak Türkiye'deki en istikrarlı, en verimli organizasyonlardan biri haline getirilen her iki basketbol kulübünün yönetimlerinin, Banvit ve Bandırma Kırmızı'nın geleceğiyle ilgili en ufak bir kaygı duymadığı kaydedilirken, "Tüm basketbol kamuoyunun çok değerli gördüğünü bildiğimiz organizasyonumuz, dolayısıyla her iki kulübümüz, önümüzdeki sezondan itibaren özdeşleştiğimiz 'Banvit' markası ve ismi olmaksızın, başka isimler ve bu organizasyonun gerçek değerini anlayarak takdir edecek başka sponsorlarla, tabii ki ilk günkü motivasyonla yoluna devam edecektir. Bugüne kadar olan süreçte, Banvit AŞ ile aramızdaki sözleşme ve etik kaygılarımız nedeniyle, kulübümüze sponsorluk desteği vermek için ilgi gösteren kuruluşlarla doğal olarak ciddi temaslarda bulunmamıştık ancak bundan sonraki günlerde bu çalışmalarımıza, temaslarımıza hız vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, her iki kulübün de Türk gençlerine, milli takıma hizmetine devam edeceği, Türkiye ve Avrupa'da mücadeleyi sürdüreceği, bu konuda en ufak bir endişe duyulmaması gerektiği dile getirildi.