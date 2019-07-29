Banu Güven ile İsmail Saymaz arasında Suriyeliler tartışması

Son günlerde kendini daha da hissettiren Suriyelilere yönelik sert politikalar iki gazeteciyi sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Banu Güven, Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleri sebebiyle İsmail Saymaz'ı eleştirdi. Saymaz ise DAEŞ terörü üzerinden göçmenleri hedef almaya devam etti.

Özellikle kayıt dışı Suriyelilere yönelik sertleşen önlemler Türkiye gündemini işgal etmeyi sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı, kayıtlı olmayan göçmenlere yönelik sınır dışı etme uygulamasının daha önce de yapıldığını son günlerdeki faaliyetlerin yeni bir uygulama olmadığını söylüyor. Buna tepki gösterenler ise önlemlerin çok sert olduğunu, kayıt belgesi yanında olmayan herhangi bir göçmenin çoğu zaman sorgulanmadan sınır dışı edildiğini veya kayıtlı olduğu ile gönderdildiğini, İstanbul'da yaşayan ailelerinden ve devam ettikleri işlerinden zorla ayrıldıklarını belirtiyor. İngilizce tabelaların yaygın olduğu İstanbul'da Suriyelilere ait işletmelerdeki Arapça tabelalara yönelik kaldırma ya da Arapça'nın çok küçük bir boyutta Türkçe ismin altına yazılması uygulaması da tepki çeken kararlar arasında.

Tüm bunların Türkiye'deki ırkçı ve göçmen karşıtı damarı beslediği belirtilirken, Suriyelilere yönelik sert söylemleriyle bilinen gazeteci İsmail Saymaz da göçmenlere karşı nefreti körüklemekle suçlanıyor.

Bu kapsamda İsmail Saymaz'a tepki gösteren gazeteci Banu Güven ve Saymaz arasında sosyal medyada tartışma yaşandı. İşte o tartışma: