Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Eski oyuncu Banu Alkan, Türkiye’nin doğalgaz keşfi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler dizdi.

Beyaz Tv’de yayınlanan Uyan Türkiyem programına katılan Banu Alkan, ‘Erdoğan dünyanın en önemli liderlerinden biridir’ dedi.

Banu Alkan yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan son dönemin en önemli liderlerinden bir tanesi. Bana göre dünyanın parlayan liderlerinden biri. Hatta şu an diğer liderleri şoke etmiş durumda. Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü olduğunu artık tüm dünya görmüş oldu. Geçmiş yılları da işin içerisine kattığımızda da en güçlü isimlerden biridir. Ne istediğini bilen insanlar beni benden alıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nu da çok seviyorum ama vizyonluk ve liderlik vasfı çok başka bir şey. Eksik demiyeceğim. Bana birileri kızacak ama durum böyle’ ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.