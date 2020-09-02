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Medya Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderlerini şoke ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:59:00 -
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Eski oyuncu Banu Alkan, Türkiye’nin doğalgaz keşfi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler dizdi.

Beyaz Tv’de yayınlanan Uyan Türkiyem programına katılan Banu Alkan, ‘Erdoğan dünyanın en önemli liderlerinden biridir’ dedi.

Banu Alkan yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan son dönemin en önemli liderlerinden bir tanesi. Bana göre dünyanın parlayan liderlerinden biri. Hatta şu an diğer liderleri şoke etmiş durumda. Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü olduğunu artık tüm dünya görmüş oldu. Geçmiş yılları da işin içerisine kattığımızda da en güçlü isimlerden biridir. Ne istediğini bilen insanlar beni benden alıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nu da çok seviyorum ama vizyonluk ve liderlik vasfı çok başka bir şey. Eksik demiyeceğim. Bana birileri kızacak ama durum böyle’ ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

osmanli

Vay be! yillarca ben bu kadini .... bilirdim. Butun CHP nin ve klictaroglunun yardimcilarindan ve danislarindan bin kat MERT ve zeki. Helal olsun!
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T. Ar

Bu keyf AKP'ye bir asır yeter. Yeter ki bir artist övmüş olsun!
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