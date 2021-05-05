Bankaya gidemeyenler maaşlarını nasıl alacak? Emekliler maaşı, ikramiye, 65 yaş aylığı, engelli ve dul maaşı ödemeleri

Engelli ve yaşlı aylıkları, sosyal destek ödemeleri, emekli bayram ikramiyeleri ile emekli maaşları bayramdan önce ödeniyor. Tam kapanma nedeniyle maaşlarını oturdukları bölgeye en yakın bankalardan alabilinecek. Peki maaşlarını ve sosyal destek ödemesini almak için banka ya da PTT’ye gidemeyenler ödemelerini nasıl alacak? İşte detaylar…

Hükümet, salgının başladığı ilk günden bu yana olduğu gibi kapanma döneminde de emekliden sosyal desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlara kadar kolaylıklar sunmaya devam ediyor.

65 yaş aylığı, engelli ve dul maaşı ödemeleri nasıl alınacak?

Bankaya gidemeyecek durumda olan, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan emekliler maaş, ikramiye, aylık ve diğer ücret ödemelerini evinden alabilecek. 5-10 Mayıs arasında ödenen yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal destek ödemeleri de Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığı ile evlerde teslim edilecek. Sabah gazetesinin haberine göre; PTT kartına ya da IBAN numarasına gönderilecek olanlar dışındaki yaklaşık 2 milyon hak sahibine ikametlerinde teslim edilecek. PTT de bin 100 lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerine bugün başlayacak.

Engelli ve yaşlı aylıkları, sosyal destek ödemeleri ne zaman verilecek?

Daha önce e-devlet üzerinden başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2 milyonu aşkın haneye hane başına 100 lira tutarında "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ödemesi de bugün başlıyor. Destek ödemeleri, banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek. PTT e-devlet üzerinden hesap numarası bildirmeyen vatandaşların evine götürecek. Engelli ve yaşlı aylıkları, sosyal destek ödemeleri 5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda PTT kartı ya da IBAN numarası gönderilecekler dışındaki 2 milyona yakın hak sahibine ödemeler vefa sosyal destek grupları bünyesinde hak sahiplerine evlerinde teslim edilecek. Bu süreci valilikler koordine edecek.