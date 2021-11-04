Bankamatikçi CHP’liler işbaşı yaptı

CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukları, tacizleri, ballı ihaleleri ve liyakatsiz atamaları eşine ender rastlanır bir fikri takiple ifşa eden Akit’in yayınları sonuçlarını vermeye devam ediyor. Akit’in 21 Ekim 2021’deki, “Yenimahalle CHP’ye çalışıyor” haberinden sonra işe gitmedikleri halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş aldıklarını deşifre ettiğimiz çok sayıda CHP teşkilat mensubunun belediyedeki görevlerine geri dönmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Yenimahalle'de Akit paniği

Yasa dışı organ ve doku ticareti ile taciz rezaletlerinin yaşandığı, çok sayıda yöneticinin 300’den fazla yakınını işe alarak usulsüz kadrolaşma ile akraba çiftliğine çevirdiği CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde Akit paniği yaşanıyor. Akit’in 21 Ekim 2021’deki, “Yenimahalle CHP’ye çalışıyor” haberinden sonra telaşa kapılan belediyeden maaş aldıkları halde parti teşkilatında görevli çok sayıdaki bankamatikçiye apar topar şekilde işbaşı yaptırdığı ortaya çıktı. Parti teşkilatında yönetici olduğu halde belediyeden nemalanan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Halil Alankuş, Yenimahalle Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Derman Market’te görevlendirildi. Yenimahalle’ye 70 km uzaklıktaki Çamlıdere’de CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten bankamatikçi Mustafa Çiçek ise danışmaya atandı. CHP Yenimahalle İlçe teşkilatında görevli Deniz Polat ise haberimizin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi’ne verildi. CHP Yenimahalle İlçe sekreteri Ebru Kılıç’ın da 50 yaş ve üstü vatandaşların boş vakitlerini geçirdiği belediyeye ait İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde işbaşı yapacağı ifade edildi.

Bankamatik Başkan istifa etti

Torpilli atamalarla yandaş semirtme merkezine dönen CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nden nemalanan bankamatikçilerden CHP Batıkent Temsilciliği Başkanı Sibel Aslan ise Akit’in haberi sonrası apar topar şekilde görevinden istifa etti. 3 yıldır yürüttüğü CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığını önceki gün devreden Aslan’ın, belediyenin resepsiyonunda çalışacağı bildirildi. CHP Batıkent Temsilciliğinde çaycı olarak çalışan Fatma Burgucu’nun ise görev yeri belli olana kadar süresiz izne gönderildiği iddia edildi.

Cevap yerine hakarete sarıldı

Öte yandan, Akit’in haberi sonrası CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığı’ndan istifa ederek belediyedeki görevine geri dönmek zorunda kalan Sibel Aslan, konuyla ilgili sorularımıza cevap vermek yerine hakaret etti. Gazetemize yönelik, “Ahlaksızca ve saçma sapan haberler yazıyorsunuz” iftirası atan CHP’li Aslan, “İlçe başkanlığında mesai harcadığınız halde belediyeden maaş almanız ahlaklı bir davranış mı?” şeklindeki sorumuzu ise, “onu çok daha iyi yapan yerler var” diyerek geçiştirdi.