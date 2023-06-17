Bankamatik faresine röportaj yaptığı esnada büyük şok!
CHP'li belediyeden aldığı haksız maaş nedeni ile kamuoyunda "bankamatik faresi" lakabıyla tanınan Arif Kocabıyık, sokak röportajı yaptığı esnada büyük şok yaşattı.
Kocabıyık'ın yanına yaklaşan bir vatandaş, "Sen şu meşhur otomatik faresi değil misin?" diye sordu.
Kendisi de lakabını "bankamatik faresi" olarak bilen Arif Kocabıyık, vatandaşa, "otomatik faresi neymiş dayı?" diye cevap verdi.
O anların yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.
Siyaset
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