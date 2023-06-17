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Sosyal Medya Bankamatik faresine röportaj yaptığı esnada büyük şok!
Sosyal Medya

Bankamatik faresine röportaj yaptığı esnada büyük şok!

Yeniakit Publisher
2023-06-17 01:44:00 - 2023-06-17 02:22:20

CHP'li belediyeden aldığı haksız maaş nedeni ile kamuoyunda "bankamatik faresi" lakabıyla tanınan Arif Kocabıyık, sokak röportajı yaptığı esnada büyük şok yaşattı.

Kocabıyık'ın yanına yaklaşan bir vatandaş, "Sen şu meşhur otomatik faresi değil misin?" diye sordu.

Kendisi de lakabını "bankamatik faresi" olarak bilen Arif Kocabıyık, vatandaşa, "otomatik faresi neymiş dayı?" diye cevap verdi.

O anların yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.

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