Bankaların kârı yüzde 402 arttı!

Bankacılık sektörü, eylül ayında 33,96 milyar TL net kâr elde etti. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise sektörün kârı 286 milyar 170 milyon TL oldu. Bankacılık sektörü, geçen yılın aynı döneminde 56 milyar 941 milyon TL kâr etmişti.

BDDK raporundan öne çıkan veriler şöyle:

Eylül sonu itibarıyla bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 99 milyar 876 milyon TL olarak oldu. 2021 yılı sonuna göre sektörün aktif toplamı 3 trilyon 884 milyar 413 milyon TL arttı.

Eylülde en büyük aktif kalem olan krediler 6 trilyon 835 milyar 941 milyon TL, menkul değerler 2 trilyon 129 milyar 777 milyon TL oldu.

2021 yılsonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 42,2, krediler toplamı 39,5 ve menkul değerler toplamı yüzde 44,2 oranında artış gösterdi.

2021 yıl sonuna göre kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,28 oldu. Bu oran önceki dönemde yüzde 2,38 seviyesindeydi.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılı sonuna göre yüzde 51,8 artışla 8 trilyon 52 milyar 541 milyon TL’ye yükseldi.

2021 yılsonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 66,5 artışla 1 trilyon 188 milyar 813 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,83 oldu.