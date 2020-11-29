Bankaların kara listesindeki emekli şimdi de dolandırıcıların hedefinde

Resul Ekrem Şahan Ankara

Bankalar tarafından kara listede olan bir emekliyi gözüne kestiren vurguncuların yöntemlerine ilişkin Akit’e konuşan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, şunları söyledi: “Özellikle kara listeye girip kredi çekemeyen sorunlu vatandaşlara hitap eden uyanıklar, ‘bankalarda bizimle çalışan anlaşmalı memurlar var, size kredi çıkaracağız’ diyerek banka hesap bilgilerine ulaşıyorlar ve saniyeler içinde hesapları boşaltıyorlar. Çete üyelerinin, kurban seçtikleri kişilere cep telefonu ve benzeri cihazların satışı yapılmış gibi fatura keserek maaşının 12 katı senet imzalattıkları, imzanın atıldığı gün komisyoncular eşliğinde İcra Müdürlüklerine götürülerek icra takibi başlatıyorlar. İlanlarda ‘emeklilere kredi’, ‘kredim kolay’ gibi başlıklar kullanılıyor. Emekliler, kredi kullanmak amacıyla sosyal medya hesapları olan Facebook ve gazete reklam ilanlarında ‘Emeklilere Kredi’, ‘Kredim Kolay’ gibi başlıklar altında gördükleri ilanlarda belirtilen çağrı merkezlerini arıyor tuzağa düşüyorlar.”