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Ekonomi Bankaların açılış kapanış saati kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? 6, 7, 10, 11 Mayıs’ta bankalar açık mı?
Ekonomi

Bankaların açılış kapanış saati kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? 6, 7, 10, 11 Mayıs’ta bankalar açık mı?

Arefe günü bankalar açık mı? Banka çalışma saatleri kaç? soruları bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarını alacak vatandaşların yanıda bankalarda işlem yapacaklarca merak ediliyor. Bayram öncesi maaşların yatacak olması nedeniyle bankalarda yoğunluk yaşanacağı için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu bankaların çalışma saatlerinde değişime gitti. Peki bankalar saat kaçta açılacak? Bankaların kapanış saati kaç?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:56:00 -
Bankaların açılış kapanış saati kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? 6, 7, 10, 11 Mayıs’ta bankalar açık mı?

Ramazan Bayramımda emeklilere ödenecek olan ikramiyeler, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hesaplara yatırılacak olması nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu bankaların çalışma saatlerinde değişime gitti. 

Bankaların açılış kapanış saati kaç? 

Buna göre  bankalar 6-7-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde saat 09.00'da açılacak, saat 12.30'da öğle molasına çıkacak. saat  13.30'da öğleden sonra hizmet vermeye devam edecek bankalar saat16.30'da ise kapanacak. Açılış: 09.00Öğle arası: 12.30-13.30. Bankaların kapanış saati 16.30.

6, 7, 10, 11 Mayıs’ta bankalar açık mı?

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:" Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini, 06-07-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 belirleyebileceklerdir. Diğer günlerde, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir." 

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