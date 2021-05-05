Bankaların açılış kapanış saati kaç? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? 6, 7, 10, 11 Mayıs’ta bankalar açık mı?

Ramazan Bayramımda emeklilere ödenecek olan ikramiyeler, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hesaplara yatırılacak olması nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu bankaların çalışma saatlerinde değişime gitti.

Bankaların açılış kapanış saati kaç?

Buna göre bankalar 6-7-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde saat 09.00'da açılacak, saat 12.30'da öğle molasına çıkacak. saat 13.30'da öğleden sonra hizmet vermeye devam edecek bankalar saat16.30'da ise kapanacak. Açılış: 09.00Öğle arası: 12.30-13.30. Bankaların kapanış saati 16.30.

6, 7, 10, 11 Mayıs’ta bankalar açık mı?

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:" Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini, 06-07-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 belirleyebileceklerdir. Diğer günlerde, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir."