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Bankalardan kredi borçluları için ödeme kolaylığı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, bankalara yönelik son dakika olarak yeni bir tavsiye kararı aldı. Bu karara göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden vadesi gelen taksitleri6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, 24'aya kadar vade sağlanarak ödeme kolaylığı sağlanacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
Bankalardan kredi borçluları için ödeme kolaylığı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, bankalara yönelik son dakika olarak yeni bir tavsiye kararı aldı. Bu karara göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden vadesi gelen taksitleri  6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, 24'aya kadar vade sağlanarak ödeme kolaylığı sağlanacak.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararıını duyurdu. 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada alınan bu tavsiye kararının reel sektör için çok önemli olduğu değerlendirmesini yaptı.

TBB'den yapılan açıklama ise şöyle;

- Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış,

- Hakkında iflas kararı bulunmayan,

- Kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış,

- Nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla; 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak;

- Spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri,

- 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere,

- Toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.

 

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
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