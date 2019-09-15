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Bankalardan ‘eğitim krediniz hazır’ kıskacı! Öğrencilere faizli kredi tuzağı

Belli dönemlerde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını kolayca (!) karşılayabileceklerini açıklayan bankalar, faizli kredi tuzağına şimdi de gençleri düşürmek için harekete geçti.

15 Eylül 2019 Pazar 11:26
Bankalardan ‘eğitim krediniz hazır’ kıskacı! Öğrencilere faizli kredi tuzağı

 Buğra Kardan 

Okulların açılmasıyla birlikte harekete geçen bankaların sunduğu faizli hizmetlere eğitim kredileri de eklendi. Okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri gibi harcamaları nedeniyle nakde sıkışan ailelerin sözde imdadına yetişen bankalar üniversiteli gençleri de faiz tuzağına düşürüyor. Vadesi 60 aya kadar çıkan kredilerin üst limiti 100 bin lirayı buluyor. Çekilen kredinin geri ödemesi nakdin iki katını geçiyor.

En az yüzde 1,49’dan kazıklıyorlar

Üniversiteye başlayan bir genç 1,49 faiz oranıyla 20 bin lira kredi çektiğinde 48 ay vadeli aylık ödemesi 624,23 lira oluyor. Kredinin toplam geri ödemesi ise 30 bin 63 liraya karşılık geliyor. Yüzde 1,75 faiz oranıyla 30 bin lira, 60 ay vadeli aylık 884,06 lira taksitle kredi kullanıldığında ise toplam geri ödeme 53 bin 193,60 liraya çıkıyor. Alınan faiz farkı ise yüzde 80’e ulaşıyor.

Yazık değil mi?

Bankalar, öğrenci olunmasına rağmen belgelenebilir bir gelir varsa eğitim kredisi kullandırabiliyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlara oltayı atan konvansiyonel bankalar, eğitim masraflarına yardımcı olma bahanesiyle gençlerin kazançlarını faiz yoluyla adeta sömürüyorlar. Şu anda geriye ödemelerde ötelemeli, artan veya azalan taksitli, ay atlamalı, ya da farklı taksitlendirmeli seçenekler sunuluyor.

Okul bitiyor, taksit bitmiyor

Özel okul ya da üniversite ücretlerini karşılamak için 48 ya da 60 ay vadeli eğitim kredilerine başvuru yapanlar güç durumda kalıyorlar. Vade, toplam eğitim öğretim süresini aştığından okul bitse bile ödemeler devam ediyor. Hatta bazı bankalar taksit sayısını 72 aya kadar çıkararak tüketicilere daha cazip seçenekler sunmayı bir ‘fırsat’ olarak yansıtıyor.

Uzmanlar uyarıyor

Ekonomistler, üniversitelilere eğitim kredileri almaktan ve borç yükü altına girmekten kaçınmaya çağırıyor. Aynı ekonomistler, öğrencilere “Elinizin darda olduğunu gören, ailenizden aldığınız parayı cebinizden çekmeyi amaçlayan bankalara itibar etmeyin” uyarısı yapıyor.

Üniversiteliler sömürülmesin

Ekonomi yazarı İslam Memiş de özel bankaların stratejik yatırımlar, tarımsal üretim ve istihdamdan çok tüketimi arttırmayı amaçladığını dile getirdi. Bu bankaların öğrencileri sömürmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Memiş, “Aileleri tarafından binbir güçlükle okutulan evlatlarımız uyanık olmalı, eğitim kredisi tekliflerine kanmamalı, faiz kapanından kaçınmalı, paralarını kaptırmamalılar” tembihinde bulundu.

Üniversiteliler

Üniversitelilerin kanını emerek gelirlerine gelir ekleme gayretine giren bankaların kredi kartı tuzağına karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, “Şu sıralar burslar için verilen kartların banka değil de kredi bölümünü kullandırıldığı haberlerini alıyoruz. Bu girişimlere karşı tetikte olunmalı. Öte yandan; belli bir ücret karşılığı evlatlarımızın elinde bulunan kredi kartı limitini paraya çevirenlerin adedi artıyor. Çocuklar bu tefecilere aldanmamalı, kredi katlarını vermemeliler” ifadelerini kullandı.

Emeklileri de kandırıyorlar

Faizden nemalanan özel bankalar, emekli maaşlarına da göz dikti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi müşterilerine yüzde 1,29 vade oranıyla ihtiyaç kredisi teklif eden bu bankalar eleştirilerin odağında. Özel bankaların kredi tuzağı “Faizciler emeklilerimizi kandırma, sıkıntıya sokma gayretinde” yorumlarını beraberinde getiriyor. Araştırmalarını takiben 30 bin lira tutarında 3 yıl vadeli kredinin aylık geri ödeme miktarının bin 100 liraya ulaştığını öğrenen milyonlarca emekli de maaşlarını bankalara kaptırmamakta kararlı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:26
  1. Okul taksitleri
  2. servis ücretleri
  3. kırtasiye giderleri
  4. yüksek lisans
  5. Özel okul
  6. Ekonomistler
  7. Ekonomi yazarı İslam Memiş
  8. Üniversiteliler
  9. kredi kartı
  10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  11. SGK emeklisi

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