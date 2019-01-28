Bankalar vatandaşları mağdur etmekte ısrarlı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kredi kartlarının borçlarını kapatmak için bankaya başvuruda bulunan Soner Ayhan, “Bazı özel bankalara kredi kartı borcum vardı. İki ay kredi kartı borcumu gecikmeli ödediğim için bu düzenlemeden yararlanamadım” dedi.

Kredi notu düşük diye yararlanamıyorlar

Ziraat Bankası tarafından başlatılan kredi kartı borcu olanlara kredi verilme imkânı, BDDK tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, tüketici kredileri özel bankalar tarafından verilmesine imkan sağlandı. Bankalara bir umut giden vatandaşlar kredi başvurularına aldıkları red yanıtıyla bir kez daha hüsrana uğradılar. Başvuru yapan birçok vatandaş, kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri için kredi notunda düşme ya da gecikmeden dolayı takip listesine alınmaları yüzünden “sistem onay vermiyor” denilerek geri çevriliyor.

“Verilen hakkı kullanamıyoruz”

“Benim cebimde özel bankaların kredi kartları var” diyen Ayhan, “Kredi kartından kullandığım parayı normalde sıkıntı çekmeden yatırıyordum. Ancak ufak bir maddi sıkıntı yaşadığım için kartı 2 ay geciktirdim. Devlet tarafından bize verilen bir hakkı kullanmak istedim. Bankaya gidip başvuruda bulunduktan sonra oradaki görevli ‘Beyefendi, sizin kredi çekmek için skor puanınız düşük. Size kredi veremeyiz’ diyerek benim başvurumun reddedildiğini söyledi. Ben bankaya zaten kartımı ödemekte zorlandığım için geliyorum. Bunu ödeyebilsem zaten sicilim bozuk olmaz. Bankalar bu konuyu değerlendirirken mantık hatası yapıyor. Devletimizin vatandaşı rahatlatmak adına yapmak istediğini bu kuruluşlar engellemek istiyor. Çıkarılan düzenleme amacına hizmet etmeyecekse reklam yapmanın âlemi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi söylüyor, bankalar kötü söylüyor” ifadelerini kullandı.