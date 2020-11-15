Bankalar saat kaçta açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum ve kuruluş çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankaların birçoğu da mesai saatlerini değiştirdi. Peki, hangi banka saat kaçta açılıyor?

Bankalar kaçta açılıyor? | Banka çalışma saatleri

Koronavirüs salgını sebebiyle Garanti BBVA ve İş Bankası mesai saatlerinde değişikliğe gitti. İş Bankası 9 Kasım’dan itibaren 10.00-12.30 ile 12.30-17.00 saatlerinde müşterilerine hizmet veriyor. Garanti BBVA ise 16 Kasım Pazartesi gününde itibaren 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatlerinde çalışacak.

Diğer bankaların çalışma saatleri şöyle:

Denizbank 09.00-17.00

Halkbank 09.00-17.00

Ziraat Bankası 09.00-17.00

Akbank 09.00-17.00