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Ekonomi Bankalar kaçta açılıyor? | Banka çalışma saatleri
Ekonomi

Bankalar kaçta açılıyor? | Banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri değişti mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşta mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Bazı bankalar da çalışma saatlerin değiştirdi. Peki, hangi banka saat kaçta açılıyor? | Bankaların çalışma saatleri | Bankaar kaçta açılıyor? | Koronavirüs banka çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2020-11-15 19:58:00 -
Bankalar kaçta açılıyor? | Banka çalışma saatleri

Bankalar saat kaçta açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum ve kuruluş çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankaların birçoğu da mesai saatlerini değiştirdi. Peki, hangi banka saat kaçta açılıyor?

Bankalar kaçta açılıyor? | Banka çalışma saatleri

Koronavirüs salgını sebebiyle Garanti BBVA ve İş Bankası mesai saatlerinde değişikliğe gitti. İş Bankası 9 Kasım’dan itibaren 10.00-12.30 ile 12.30-17.00 saatlerinde müşterilerine hizmet veriyor. Garanti BBVA ise 16 Kasım Pazartesi gününde itibaren 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatlerinde çalışacak.

Diğer bankaların çalışma saatleri şöyle:

Denizbank          09.00-17.00

Halkbank            09.00-17.00

Ziraat Bankası   09.00-17.00

Akbank              09.00-17.00

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