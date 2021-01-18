Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı bu yıl da sürecek. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alacak. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, isteyenler kampanyalardan yararlanıp daha fazla para alabilecek.

Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor

A Haber'de yer alan habere göre işte bazı bankaların şu an uyguladığı kampanyalarla verdikleri ödemeler şu şekilde: Akbank: 850, 1.050, 1.250 lira, Denizbank: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira, Fibanka: 500, 625, 750 lira, Garanti BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira, Halkbank: 500, 625, 750 lira, ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira, İş Bankası: 750, 875, 1.000 lira, Qnb Finansbank: 1.000, 1.300, 1.600 lira, Vakıfbank: 500, 625, 750 lira, Yapı Kredi: 1.000, 1.250, 1.500 lira, Ziraat Bankası: 500, 625, 750 lira.