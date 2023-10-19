Türkiye Bankalar Birliği sektördeki "engelleri" kaldırıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından sürdürülen bankacılık hizmetlerine erişim ve sektörün istihdam boyutunda engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında, “Engeli Olan Bireylerle Kapsayıcı İletişim” konulu yeni bir uzaktan eğitim programı yayına alındı.

Engelsiz Kariyer iş birliğiyle ve 10 videodan oluşan program, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında “Sosyal Erişilebilirlik” ilkesi doğrultusunda kapsayıcı ve eşitlikçi bir bakış açısıyla hazırlandı. Söz konusu eğitim programıyla, engellilere yönelik yetersiz veya yanlış bilgilerden kaynaklı önyargı ve ayırımcılığın ortadan kaldırılmasına ve kültürel değişime katkı sağlanması amaçlanıyor.

Doğru iletişim kurma imkanı

Engeli Olan Bireylerle Kapsayıcı İletişim e-eğitim programı, bankalarda görev yapan engelli çalışanlarla doğru iletişim kurma ve bankacılık hizmeti alan engelli müşterilere yaklaşım açısından dikkat edilmesi gereken temel içeriklerden oluşuyor.

Farkındalık Atölyesi, Engeli Olan Bireyleri Tanıyalım, Engeli Olan Bireylerle İletişimde İlk Adım, Engeli Olan Gruplarla İletişim, Engeli Olan Bireylerin Beklentileri, Engeli Olan Bireylerle İletişimde Altın Kurallar, Şubede Engeli Olan Bireylerle İletişimde Altın Kurallar, Engelleri Kaldıran Engelsiz Sözcükler ve Engeli Olan Bireylerin Hakları başlıklarından oluşan eğitim toplam 50 dakika sürüyor.

e-Eğitime https://egitimportali.tbb.org.tr/ adresli Türkiye Bankalar Birliği Finans ve Bankacılık eğitim portalına üye olarak, ücretsiz bir şekilde ulaşılabiliyor.

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