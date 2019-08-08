0553 313 94 23

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 42,3 milyar lira azalarak 2 trilyon 313,5 milyar liraya geriledi- Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 459 milyon dolar azalarak 216 milyar 335 milyon dolara indi

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 336 milyon 8 bin lira azalarak 2 trilyon 313 milyar 485 milyon 302 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 2 Ağustos ile biten haftada 42 milyar 336 milyon 8 bin lira azalarak 2 trilyon 355 milyar 821 milyon 310 bin liradan 2 trilyon 313 milyar 485 milyon 302 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,77 azalarak 1 trilyon 62 milyar 449 milyon 244 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,49 azalarak 1 trilyon 149 milyar 203 milyon 530 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 459 milyon dolar azalarak 216 milyar 335 milyon dolara geriledi. Bunun 196 milyar 471 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 864 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 499 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 567 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 120 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 285 milyon dolar oldu.


- Taksitli ticari krediler azaldı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,26 artarak 386 milyar 26 milyon 641 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,37 gerileyerek 362 milyar 169 milyon 635 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,86 artarak 147 milyar 260 milyon 826 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 166 milyar 921 milyon 450 bin lirası konut, 4 milyar 517 milyon 37 bin lirası taşıt ve 214 milyar 588 milyon 154 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 2 Ağustos ile biten haftada 16 milyar 468 milyon 862 bin lira azalarak 2 trilyon 407 milyar 749 milyon 641 bin liraya düştü.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,99 artış gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
  1. Piyasalar
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
    1. Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
    2. Yaz Kuran Kurslarını başarıyla bitiren..
    3. Iğdır’da terör propagandasına 6 gözaltı
    4. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
    5. Tokat'ta çıkan orman yangını büyümeden..
    6. Saman yüklü kamyon alev alev yandı
    7. Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı..
    8. "Lisanslı depo sayısı iki katından..
    9. 17 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli..
    10. Yeni açılan kafenin ilk günkü..
    11. "Tatillerimizi iptal edip bayramı..
    12. Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri..
    13. Denizli'deki deprem
    14. Muğla Büyükşehir’den ‘İpek..
    15. Bayram öncesi vatandaşlara uyarı!..
    16. Kayseri OSB’de Dev Buluşma
    17. Kur’an Kursu Öğrencileri Ödüllendirildi
    18. Afyonkarahisar Motokros Dünya ve..
    19. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK yaz..
    20. New York borsası yükselişle açıldı
    21. Mesleki Yeterlilik Belgesi toplantısı..
    22. Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu..
    23. Bilecikspor’dan Başkan Şahin’e ziyaret
    24. Sakarya’da çaldı sınır kapısında..
    25. Deprem Çardak Havalimanında da hasara..
    26. Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11..
    27. Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    28. Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
    29. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    30. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!