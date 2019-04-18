Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 49 milyar 48 milyon 586 bin lira artarak 2 trilyon 290 milyar 340 milyon 483 bin liraya çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 12 Nisan ile biten haftada 49 milyar 48 milyon 586 bin lira artarak 2 trilyon 241 milyar 291 milyon 897 bin liradan 2 trilyon 290 milyar 340 milyon 483 bin liraya çıktı.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,49 artışla 1 trilyon 20 milyar 647 milyon 17 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,22 artışla 1 trilyon 148 milyar 601 milyon 982 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 839 milyon dolar azalarak 212 milyar 824 milyon dolara geriledi. Bunun 195 milyar 698 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 126 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.



Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 583 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 506 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 983 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 626 milyon dolar oldu.





- Taksitli ticari krediler arttı







Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,38 artarak 388 milyar 902 milyon 524 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,46 artarak 372 milyar 153 milyon 759 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,50 yükselişle 132 milyar 853 milyon 99 bin liraya çıktı.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 612 milyon 461 bin lirası konut, 5 milyar 143 milyon 639 bin lirası taşıt ve 211 milyar 146 milyon 424 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 12 Nisan ile biten haftada 22 milyar 978 milyon 508 bin lira artarak 2 trilyon 426 milyar 380 milyon 117 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,74 artış gösterdi.