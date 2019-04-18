0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 49 milyar lira artarak 2 trilyon 290,3 milyar liraya çıktı- Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 839 milyon dolar azalarak 212 milyar 824 milyon dolara indi

18 Nisan 2019 Perşembe 15:08
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 49 milyar 48 milyon 586 bin lira artarak 2 trilyon 290 milyar 340 milyon 483 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 12 Nisan ile biten haftada 49 milyar 48 milyon 586 bin lira artarak 2 trilyon 241 milyar 291 milyon 897 bin liradan 2 trilyon 290 milyar 340 milyon 483 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,49 artışla 1 trilyon 20 milyar 647 milyon 17 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,22 artışla 1 trilyon 148 milyar 601 milyon 982 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 839 milyon dolar azalarak 212 milyar 824 milyon dolara geriledi. Bunun 195 milyar 698 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 126 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 583 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 506 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 983 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 626 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,38 artarak 388 milyar 902 milyon 524 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,46 artarak 372 milyar 153 milyon 759 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,50 yükselişle 132 milyar 853 milyon 99 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 612 milyon 461 bin lirası konut, 5 milyar 143 milyon 639 bin lirası taşıt ve 211 milyar 146 milyon 424 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 12 Nisan ile biten haftada 22 milyar 978 milyon 508 bin lira artarak 2 trilyon 426 milyar 380 milyon 117 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,74 artış gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:08
  1. haftalık para ve banka istatistikleri
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden 5 il için don uyarısı!
    1. Meteorolojiden 5 il için don uyarısı!
    2. Yıllar sonra gelen tarihi itiraf:..
    3. Sivasspor, Beşiktaş hazırlıkları devam..
    4. İskoçya'da McLeish dönemi sona erdi
    5. Çankırı’da ’zirai don’ uyarısı
    6. Müşteri Deneyimi Zirvesi
    7. Şampiyon kulüplerin divan başkanları..
    8. Sadaka kutularına dadanan hırsız..
    9. Sinop’ta hava sıcaklıkları düşecek
    10. Üniversite Destekleme Vakfı’ndan..
    11. İşyurtları Ürün ve El Sanatları..
    12. "Seçim gündeminin ardından reform..
    13. Milli sporcular körling salonunda..
    14. Antalya’da 23 Nisan gökyüzü..
    15. Taksi şoförü direksiyon başında kalp..
    16. Karaman'da ambulans devrildi!..
    17. Ankara’da zincirleme kazada 4 araç..
    18. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    19. Vali Karaloğlu liderliğinde..
    20. Halife Haftar, Tamanhind asker üssünde..
    21. Minik atletler birinci gelebilmek için..
    22. Cinayet sanığına müebbet ve 22 yıl..
    23. "Ekonominin lokomotifi perakendedir"
    24. Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı..
    25. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    26. Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen sahne
    27. Kestiği ağaçla yere düşen teknisyen..
    28. Anadolu Ajansından İsrail'e foto..
    29. Başkan Sadıkoğlu’nun Berat Kandili..
    30. Kuşadası’nda ’Geleneksel Türk Müziği’..
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'