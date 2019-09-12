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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 6 Eylül itibarıyla 2 trilyon 515 milyar 268 milyon liraya geriledi- Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 333 milyar 636 milyon lira oldu

12 Eylül 2019 Perşembe 15:07
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 865 milyon lira azalarak 2 trilyon 515 milyar 268 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Eylül ile biten haftada 17 milyar 865 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 533 milyar 133 milyon liradan 2 trilyon 515 milyar 268 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 17 milyar 173 milyon lira geriledi. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 333 milyar 636 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 412 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Eylül ile biten haftada 2 milyar 959 milyon lira artarak 412 milyar 12 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 182 milyar 780 milyon lirası konut, 5 milyar 833 milyon lirası taşıt ve 222 milyar 399 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 26 milyon lira azalarak 379 milyar 365 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,6 azalarak 113 milyar 65 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 890 milyon lirası taksitli, 63 milyar 175 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 124 milyar 89 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 83 milyar 169 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 834 milyon lira artarak 582 milyar 275 milyon liraya yükseldi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:07
  1. BDDK
  2. Piyasalar

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