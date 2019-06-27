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Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 21 Haziran ile biten haftada 11 milyar 391 milyon 287 bin lira azaldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:09
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 21 Haziran ile biten haftada 11 milyar 391 milyon 287 bin lira azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 21 Haziran ile biten haftada 11 milyar 391 milyon 287 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 437 milyar 631 milyon 497 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 21 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,41 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,90 arttı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:09
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