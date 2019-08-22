Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 407 milyar 119 milyon 440 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 16 Ağustos haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,26 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,09 azaldı.