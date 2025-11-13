Banka şubesinde bu kadar para yok: Anne-kız fal A.Ş.’den büyük vurgun

Kendisini falcı, feng shui ustası olarak tanıtan anne-kız ikilisi, Avustralya'daki "savunmasız" Vietnamlı insanlardan yaklaşık 70 milyon Avustralya doları (46 milyon dolar; 35 milyon sterlin) dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

53 yaşındaki anne, Çarşamba günü Sidney'in gözde semtlerinden Dover Heights'ta 25 yaşındaki kızıyla birlikte tutuklandı. Polis, şüphelilerin "son derece karmaşık" bir dolandırıcılık ve kara para aklama örgütünün ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor.

Annenin, mağdurlarını gelecekte bir "milyarder" olacaklarını söyleyerek, bir kısmını kendine ayırarak kredi çekmeye ikna ettiği iddia ediliyor.

Anne, suç örgütü yönetmek ve hileyle maddi çıkar sağlamak dahil 39 suçlamayla mahkemeye çıkarılacak. Kızı ise suç gelirleriyle ilişkili işlem yapmak ve suç örgütüne dahil olmak gibi yedi suçlamayla karşı karşıya. Anneye kefalet verilmezken, kızı ise Ocak ayında mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, ikilinin milyon dolarlık malikanesinde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği tutuklamada finansal belgelere, cep telefonlarına, lüks çantalara, 10 bin Avustralya doları (6 bin 500 dolar; 5 bin euro) değerinde 40 gramlık bir altın külçesine ve 6 bin 600 Avustralya doları değerinde kumarhane fişlerine el koydu.

Polis, annenin toplumun etkili ve güvenilir bir üyesi olduğunu ve bir falcı olarak müşterilerine, bazıları da maddi sıkıntı içinde olduklarını açıklayanlara fal baktığını söyledi.

Daha sonra bir milyarderin yardımına koşacağını ve kredi çekerlerse bunun "er ya da geç gerçekleşeceğini" öngörüyordu.

Çarşamba günkü tutuklamanın bir parçası olarak, soruşturmacılar ayrıca yaklaşık 15 milyon Avustralya doları değerindeki varlığı dondurdular ve geçen yıl başlayan sendikaya yönelik daha geniş kapsamlı soruşturmada ele geçirilen 60 milyon Avustralya doları değerindeki varlığa eklendi.

New South Wales Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, operasyonun başlangıçta çalıntı kimliklerle alınan “hayalet araç” kredileri üzerine başlatıldığını ancak soruşturmanın büyüyerek ülkenin en kapsamlı mali suç yapılanmalarından birini açığa çıkardığını söyledi.

Polise göre örgüt, büyük bankalardan kişisel, ticari ve konut kredileri alarak milyonlarca dolar dolandırdı. Sydney Morning Herald'ın haberine göre anne-kız, "Penthouse Çetesi" olarak adlandırılan yapıyla bağlantılı ve grubun elebaşının 18 milyon dolarlık bir çatı katında yaşadığı iddia ediliyor. Gazeteye göre örgütün Avustralya bankalarını toplamda 250 milyon dolara kadar zarara uğrattığı düşünülüyor.

Şimdiye kadar 12’den fazla kişi tutuklandı. Polis, avukatlar, muhasebeciler ve emlak geliştiricileri dahil “profesyonel kolaylaştırıcılar”a yönelik yeni gözaltıların gündemde olduğunu açıkladı.

Sydney Morning Herald (SMH) göre polis, grubun Sidney'de çok sayıda mülk satın almasına yardımcı olmak için kredi onaylayan banka personelinin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla büyük Avustralya bankalarını 250 milyon Avustralya dolarına kadar dolandırdığını iddia ediyor.

