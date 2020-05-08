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Aktüel

Banka önlerinde sosyal mesafe uyarıları

Zonguldak’ta polis ekipleri banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uyamayan kişileri uyararak maske takmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:32:17 -
Banka önlerinde sosyal mesafe uyarıları

Zonguldak’ta polis ekipleri banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uyamayan kişileri uyararak maske takmalarını istedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın almış olduğu karar doğrultusunda 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta da il ve ilçere giriş çıkış kısıtlaması devam ediyor. Akciğer hastalıklarının fazla olduğu Zonguldak’ta, polis ekipleri şehir merkezinde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri banka önlerinde 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyamayan kişileri uyararak maske takmalarını istedi. Öte yandan banka girişlerinde ise vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı.

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