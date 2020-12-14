Banka kırmızı listeden nasıl çıkılır?

Borcunu ödeyemediği için yasal takip altına giren, bu nedenle kredi sicili bozulan, adı kara listeye giren kişiler için borç yapılandırmadan yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor. Bankalar konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi kullandırmış oldukları kredili işlemler sonrasında tahsil edemedikleri alacaklarını varlık şirketlerine satmaya başladı. Emlak365’in haberine göre, Bu sayede bankalar bilançolarını temizleme imkanı elde ederken varlık şirketleri de normalda çok daha yüksek tutara sahip olan kredi alacaklarını çok düşük fiyatlarla bankalardan satın alıyorlar. Varlık şirketleri ucuz maliyetle almış oldukları takipteki alacakları bu sayede bankalara oranla çok daha düşük tutarlarla taksitlendirme imkanı sunuyor.

Bankaların kırmızı listesinden nasıl çıkılır?

Bankaların kırmızı listesinden çıkmak için ilk olarak bilinmesi gereken nokta borcun ödenmemesi halinde yasal takip süresinin bitmesi sonrasında konu avukatlık olduğunda artık yapılandırma ya da borç ödeme yapılmaması, avukatın başlatacağı icra sonucunda ödeme yapılsa bile bu durumun kırmızı listeden çıkmaya yetmeyeceğidir. Kırmızı listeden çıkabilmek için kredi sicil affı yasasının takip edilmesi gerekmektedir. Bankalar tarafından sicili bozuk görülen yani kırmızı listeye alınmış kimseler tüm kredi borçlarından kurtulabilmek için öncelikle bu kimseler kredi sicil affı yasasının yürürlüğe girmesi beklenilmekte. Kredi sicil affı belirli dönemlerde bankaların kırmızı listesine girmiş olanların borçlarını ödemeleri ve borçlar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerini ortadan kaldırmaları konusunda gündeme gelmektedir. Kanun belirli dönemlerde çıkarılmakta olup bu kanun kapsamında borçları yapılandırabilir ve kırmızı listeden çıkılmakta.

Hangi borçlar yaplandırılamaz?

Yapılandırma kapsamına kesinleşmiş olan alacaklar girmektedir. Kanun, kesinleşmiş alacakları 31 Ağustos 2020 (bu tarih dahil) öncesindeki döneme ait olup 17.11.2020 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla, 31.08.2020 tarihinden sonraki dönemlere ait olan kamu alacakları ile idari para cezaları ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar yapılandırmadan yararlanamayacaktır. Bu durumda, vergi incelemesinde olan mükellefler bu Kanun’dan etkilenmemektedirler. Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.