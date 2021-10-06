Banka hesap açma hesap kapatma ücreti alınıyor mu?

Banka hesabı kapatmak ücretli mi? Vatandaşın cüzdanında bir hayli kulanmadığı bankaların maaş kartları bulunmakta. Kullanmadığı banka hesaplarını kapatmak isteyenler zaman zaman bankaların hesap kapatma ücretini talep etmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bankaların hesap açma ve hesap kapatma ücreti alıp almayacağına ilişkin son sözü yargı söyledi. Yıllardır kullanmadığı banka şubesini kapattıran tüketici, bankanın bu hizmet karşılığında para istemesiyle hayatının şokunu yaşadı. Bankaya istediği 10 lirayı ödeyen tüketici, Tüketici Hakem Heyeti’nin yolunu tuttu. Heyet, tüketicinin talebini reddetti. Hukuksuzluğun peşini bırakmayan tüketici, bu kez 1. Tüketici Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

Banka hesap açma hesap kapatma ücreti mi?

Tüketici Hakem Heyeti kararının iptal edilmesini talep eden tüketici, banka tarafından tahsil edilen hesap işletim, hesap özeti, revizyon, aidat, yarı yıl veya benzer adlarla yapılan ücret kesintilerinin iadesini talep etti. Mahkeme; davalı banka tarafından finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğindeki, ‘Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamaz’ düzenlemesine dikkat çekti. Davacıdan hesap kapama ücreti adı altında tahsil edilen 10 TL’nin yasal olmadığına hükmetti.