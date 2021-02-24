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Ekonomi Bank of America'dan petrolü olmayan ülkelere kara haber
Ekonomi

Bank of America'dan petrolü olmayan ülkelere kara haber

Bank of America, dünyada petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara çıkacağını tahmin ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 21:44:00 - 2021-02-24 23:15:54
Bank of America'dan petrolü olmayan ülkelere kara haber

Bank of America analistleri, Brent petrolünün fiyatının 2021'de varil başına 70 dolara yükselebileceğini ve birkaç yıl içinde fiyatının varil başına 100 dolara yükseleceğini düşünüyor.

Analistler, ekonomiyi canlandırmak ve temelleri iyileştirmek için programların başlatılması nedeniyle gelecekte petrol fiyatlarının yükseleceğine inanıyor. Uzmanlar ayrıca, Teksas'ta hammadde üretiminin anormal soğuk hava koşulları ve OPEC + ülkelerinin üretim kısıtlamaları nedeniyle askıya alınması nedeniyle petrol fiyatlarının yükseleceğini iddia ediyor.

Bugün itibariyle uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı 65 dolar civarında bulunuyor. Bank of America analistleri, OPEC kararı ve koronavirüs sonrası büyümeye olan ihtiyaç nedeniyle petrolün 2021'de 70 doları aşacağını, 2021 sonuna doğru ise bu fiyatın daha da üstünü göreceğini tahmin ediyor. Bir kaç yıl içinde ise petrol fiyatlarının 100 doları bulması bekleniyor.

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Yorumlar

Tr.

Bu kadar karşılıksız para(kağıt parçası) basarsan onunda bir karşılığı olmalı...
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Ibrahim Alkılıç

Öyle karar vermiş namussuz.
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