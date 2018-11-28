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Bank Asya'ya talimatla para yatıran 6 kişi gözaltında

Konya'da FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla örgüt kuruluşu olan Bank Asya'da para yatırdığı tespit edilen 6 kişi, gözaltına alındı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:37
Bank Asya'ya talimatla para yatıran 6 kişi gözaltında

Konya'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla, o dönem Bank Asya'ya para yatırdığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla, o dönemki Bank Asya'ya para yatırdığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 12:37
  1. Konya
  2. FETÖ operasyonu
  3. Bank Asya

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