Bank Asya’nın kurucu böyle götürüldüğü adliyede tutuklandı
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda Çankaya'da sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli elleri arkadan kelepçelenmiş olarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Kamil Yavuz M.’nin tutuklanmasına karar verdi. Kamil Yavuz M.'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağını yöneten isimlerden olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilmişti.