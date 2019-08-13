0553 313 94 23

Bangsamoro'dan Türk yatırımcılara davet

Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop, bölgede tarım alanında kalkınmanın sağlanması için Türk yatırımcıları bölgeye davet etti- Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop:- "Bölge ekonomisinin yüzde 6'sını tarımsal ürünler oluşturuyor. Bölgenin en büyük gelir kaynağı tarım sektörüdür. Ham maddemiz var ancak, ürünleri henüz işleyemiyoruz"

13 Ağustos 2019 Salı 11:05
Bangsamoro'dan Türk yatırımcılara davet

COTABATO (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti'nin Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop, Türkiye ile birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da iş birliği yapmak istediklerini belirterek, Türk yatırımcıları bölgeye davet etti.

Moro Müslümanlarının ana vatanı Bangsamoro'da yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından kurulun Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti, bölgenin en büyük ekonomi kaynaklarından birisi olan tarımda kalkınmayı sağlamak için çalışmalara başladı.

Hükümet yetkilileri, kooperatif kurmak için Türkiye'den destek istediklerini belirtirken, Türk yatırımcıları bölgeye çağırdı.

Bangsamoro Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop, AA muhabirine, bölgenin toprak verimliliğinin yüksek olduğunu, mango, hindistan cevizi, muz, kakao gibi tropikal meyvelerin yanı sıra birçok ürünün bu topraklarda yetişebildiğini söyledi.

Yacop, ihracatı yapılabilecek çok sayıda ürün bulunduğunu ancak kendilerinin bu ürünleri işleyemedikleri için Filipinler'e gönderdiklerini, bu durumun da bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, gıda ürünlerinde ham maddenin işlenmesi için sanayi makinalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Makinalı tarımı önemsediklerinin altını çizen Yacop, "Bölge ekonomisinin yüzde 6'sını tarımsal ürünler oluşturuyor. Bölgenin en büyük gelir kaynağı tarım sektörüdür. Ancak bizim ham maddemiz var, ürünleri henüz işleyemiyoruz. Mesala muzumuz var ama yeterli kalitede değil, işlenmemiş ürün bizde fazlasıyla var ama standartlara uygun şekle getirebilmek için işleyebilmemiz gerekli." dedi.

Tarımsal kalkınma için Türk firmalarından destek isteyen Yacop, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan İstanbul merkezli bir firmayla iş birliği için görüştüklerini belirtti.

Tarımsal ürünleri başta Filipinler olmak üzere dünya ülkelerine ihraç etmek istediklerine vurgu yapan Yacop, 10 yıllık eylem planı hazırladıklarını, hükümetle kalkınma politikalarını da güçlendireceklerini kaydetti.

Özerklik öncesinde bölgedeki çiftçilerin mağdur edildiğini, kendilerinin iki yıl içerisinde yeni hükümete karşı güveni yeniden tesis edeceklerini aktaran Yacop, çiftçilerin her daim destekçisi olacaklarını dile getirdi.

Yacop, "Bizden önce hükümet çiftçilere hiç yakın olmamış, onların sıkıntılarını dinlememiş, onları duymamış, onları desteklememiş. Şu anki birinci planımız iki yıl içerisinde onları desteklemek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onların yaptıkları işten para kazanmalarını sağlamaktır. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Çiftçi, en önemli kaynağımızdır. Artık onlar tarım yaparak para kazanabilecekler." ifadesini kullandı.

Yacop, Türkiye'ye Moro Müslümanlarına yardım ve desteklerinden ötürü teşekkür ederken, Moro Müslümanlarının da Türkiye'ye ve Türk insanına karşı sevgi beslediğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:05
  1. Bangsamoro Özerk Bölgesi
  2. Moro Müslümanları
  3. Tarımsal kalkınma
  4. Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ensari esnaflarla bayramlaştı
    1. Başkan Ensari esnaflarla bayramlaştı
    2. Asosyal bayramlaşmaya hayır!..
    3. Univa, dünyanın en iyi öğrenci evleri..
    4. "Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram..
    5. Amerika birleşik devletleri ne yapmak..
    6. Hazır giyim sektörü ABD'ye 700 milyon..
    7. Ataşehir'de feci trafik kazası!
    8. TOKİ’den ev aldım yeniden ev alınır mı
    9. Yüzme: FINA Dünya Masterlar Şampiyonası
    10. Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
    11. Kaçan kurbanlık 5 gün sonra askeri..
    12. Dünyayı heyecanlandıran Satala Antik..
    13. Sakal bakımı hakkında doğru bilinen..
    14. Valilik açıkladı! Orman yangını..
    15. GRAFİKLİ - Süper Lig tarihinin "en"leri
    16. Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti..
    17. Serbest kartlarda 2020 yılı vize..
    18. Kamu işçisine yüzde 8+4 ve 150 lira..
    19. Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 18. yılı
    20. Evlenecek gençler için 131 yıllık..
    21. Myanmar'daki toprak kaymasında ölü..
    22. Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
    23. Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi
    24. “Mangal alışkanlığı mide kanserini..
    25. İstanbul Havalimanı’nda sefer rekoru
    26. Vakıf Katılım konut kredi oranı ne..
    27. Bakanlık orman yangınındaki önemli..
    28. Süper Lig'in "kral" golcüleri
    29. Cami saldırı sonrası sonrası iki ülke..
    30. Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı,..
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir