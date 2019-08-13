Bangsamoro'dan Türk yatırımcılara davet

COTABATO (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti'nin Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop, Türkiye ile birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da iş birliği yapmak istediklerini belirterek, Türk yatırımcıları bölgeye davet etti.

Moro Müslümanlarının ana vatanı Bangsamoro'da yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından kurulun Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti, bölgenin en büyük ekonomi kaynaklarından birisi olan tarımda kalkınmayı sağlamak için çalışmalara başladı.

Hükümet yetkilileri, kooperatif kurmak için Türkiye'den destek istediklerini belirtirken, Türk yatırımcıları bölgeye çağırdı.

Bangsamoro Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacop, AA muhabirine, bölgenin toprak verimliliğinin yüksek olduğunu, mango, hindistan cevizi, muz, kakao gibi tropikal meyvelerin yanı sıra birçok ürünün bu topraklarda yetişebildiğini söyledi.

Yacop, ihracatı yapılabilecek çok sayıda ürün bulunduğunu ancak kendilerinin bu ürünleri işleyemedikleri için Filipinler'e gönderdiklerini, bu durumun da bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, gıda ürünlerinde ham maddenin işlenmesi için sanayi makinalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Makinalı tarımı önemsediklerinin altını çizen Yacop, "Bölge ekonomisinin yüzde 6'sını tarımsal ürünler oluşturuyor. Bölgenin en büyük gelir kaynağı tarım sektörüdür. Ancak bizim ham maddemiz var, ürünleri henüz işleyemiyoruz. Mesala muzumuz var ama yeterli kalitede değil, işlenmemiş ürün bizde fazlasıyla var ama standartlara uygun şekle getirebilmek için işleyebilmemiz gerekli." dedi.

Tarımsal kalkınma için Türk firmalarından destek isteyen Yacop, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan İstanbul merkezli bir firmayla iş birliği için görüştüklerini belirtti.

Tarımsal ürünleri başta Filipinler olmak üzere dünya ülkelerine ihraç etmek istediklerine vurgu yapan Yacop, 10 yıllık eylem planı hazırladıklarını, hükümetle kalkınma politikalarını da güçlendireceklerini kaydetti.

Özerklik öncesinde bölgedeki çiftçilerin mağdur edildiğini, kendilerinin iki yıl içerisinde yeni hükümete karşı güveni yeniden tesis edeceklerini aktaran Yacop, çiftçilerin her daim destekçisi olacaklarını dile getirdi.

Yacop, "Bizden önce hükümet çiftçilere hiç yakın olmamış, onların sıkıntılarını dinlememiş, onları duymamış, onları desteklememiş. Şu anki birinci planımız iki yıl içerisinde onları desteklemek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onların yaptıkları işten para kazanmalarını sağlamaktır. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Çiftçi, en önemli kaynağımızdır. Artık onlar tarım yaparak para kazanabilecekler." ifadesini kullandı.

Yacop, Türkiye'ye Moro Müslümanlarına yardım ve desteklerinden ötürü teşekkür ederken, Moro Müslümanlarının da Türkiye'ye ve Türk insanına karşı sevgi beslediğini sözlerine ekledi.