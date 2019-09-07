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Bangsamoro'da binin üzerinde militan silahsızlandırıldı

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki barış süreci kapsamında Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesi 1060 kişi silahsızlandırıldı- Bugün gerçekleşen törende militanlara ait 920 adet silah teslim edildi

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:13
Bangsamoro'da binin üzerinde militan silahsızlandırıldı

KUALA LUMPUR (AA) - Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan ettiği Bangsamoro'da Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC) 1060 üye silahsızlandırıldı ve toplam 920 silah bağımsız yabancı gözlemcilere teslim edildi.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre MİKC'nin silahsızlandırılması sürecinin ikinci aşaması, Mindanao adasındaki Sultan Kudarat'ta bugün gerçekleşen törenle resmen başladı.

Törende konuşan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, hükümetin barış sürecinde MİKC üyelerine yardım etmeyi sürdüreceğini belirterek "Silahları teslim ettiğiniz için ümidinizi yitirmeyin. Artık bu hükümet sizin." ifadelerini kullandı.

Duterte, silahsızlandırılan militanların hayatlarında yeni bir sayfa açtığını aktararak eski MİKC üyelerine hitaben "Umarım hayatlarını ilerletmek ve aileleriyle sevdiklerine güzel bir gelecek hazırlamak için ilham alırlar." dedi.

Bu süreçle Filipinler'in geleceğinin daha aydınlık olacağını belirten Duterte, "Bu dönüm noktasını kutlayalım ve emin olalım ki etnik kökeni, cinsiyeti, dini veya ideolojisi ne olursa olsun her Filipinlinin barış ve huzur içinde yaşama şansı bulacağı daha parlak bir geleceğin inşasına başlamış bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

- "Silahsızlanmak teslim olmak değildir"

Törenden önce basına konuşan Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim ise bu sürecin Bangsamoro'nun hedeflerine ulaşması yolunda ilk adım olduğunu vurgulayarak "Mücadelemizden vazgeçmedik. Silahsızlandırma sürecinin teslim olma anlamına gelmediğini vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Bangsamoro'daki barış sürecinde kendilerinden yana sorumluluklarını yerine getirdiklerini anlatan İbrahim, "Bu adımla eski savaşçılarımız topluma dönebilecek ve devrimci bir grubu siyasi partiye dönüştürme imkanına sahip olacağız." dedi.

Halihazırda toplam 40 bin üyesi ve 7 bin silahı olduğu bilinen MİKC'nin Nisan 2020'ye kadar 12 bin militanını silahsızlandırıp 2 bin 100 silahını teslim etmesi planlanıyor.


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:13
  1. Bangsamoro
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  5. Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MIKC)
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