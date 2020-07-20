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Aktüel

Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 79’a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:08:35 -
Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 79’a yükseldi

DAKKA (AA) - Bangladeş hükümeti, ülkede muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 79’a çıktığını bildirdi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

30 Haziran’dan bu yana aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 79’a yükseldiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde 64 bölgeden 18’inde 4 bin 609 kişinin kirli suların sebep olduğu hastalıklara yakalandığı da ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sel sularının etkilediği bölgelerden tahliye edilenler için 64 barınak inşa edildiği kaydedildi.

Ülke genelinde yaşanan sellerden 2,6 milyon kişi etkilendi, sellerin yol açtığı afet ve kazalarda 3 bin 400'ün üzerinde kişi yaralandı.

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