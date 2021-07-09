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Dünya Bangladeş'teki facianın bilançosu: 49 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Bangladeş'teki facianın bilançosu: 49 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 24 saattir söndürülemeyen faciada 30 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 12:10:00 -
Bangladeş'teki facianın bilançosu: 49 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in Rupganj şehrindeki bir gıda fabrikasında çıkan yangın bütün müdahalelere rağmen 24 saattir söndürülemiyor.

Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 49 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 30 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın zemin katta başladı

Yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi.

Tüm binanın alev aldığı olayda yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.

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