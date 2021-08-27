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Dünya Bangladeş'te yolcu gemisinin yük gemisiyle çarpışması sonucu en az 21 kişi öldü
Dünya

Bangladeş'te yolcu gemisinin yük gemisiyle çarpışması sonucu en az 21 kişi öldü

Bangladeş'in Brahmanbaria bölgesindeki Titas nehrinde yolcu gemisiyle yük gemisinin çarpışması sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 23:02:00 -
Bangladeş'te yolcu gemisinin yük gemisiyle çarpışması sonucu en az 21 kişi öldü

Bölgedeki yetkililerden Hayat Ud Dowlah Khan, AA'ya yaptığı açıklamada, Bangladeş'in doğusunda yolcu gemisinin kum taşıyan yük gemisiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin cesedine ulaşıldığını ve yaklaşık 50 yolcunun hala kayıp olduğunu söyledi.

Kaza sonrası aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin halk tarafından kurtarıldığı, bazılarının ise karaya yüzerek ulaştığı aktarıldı.

Yolcu gemisinde 100'den fazla kişinin olduğunu aktaran Khan, ancak arama kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra kayıp sayısını teyit edebileceklerini ifade etti.

Khan, kazayı araştırmak için 3 kişilik komisyon oluşturulduğunu ve kazazedelerin ailelilerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

 

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