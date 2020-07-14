Bangladeş'te seller nedeniyle 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı

DAKKA (AA) - Bangladeş'in çeşitli kesimlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı ya da evlerini terk etti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan yapılan açıklamada, "Binlerce kişinin, bu haftanın başından itibaren daha yüksek yere sığınmak için evlerini terk etmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, seller nedeniyle 1 milyondan fazla Bangladeşlinin mahsur kaldığı kaydedildi.

Rangpur bölgesinden kurtarma ve rehabilitasyon görevlisi A.T.M. Akhteruzzman da Teesta Nehri havzası boyunca yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin mahsur kaldığını belirtti.

Su Geliştirme Kurulundan yetkili mühendis Arifuzzman Bhuiyan, ülkedeki 64 bölgenin 20'sinde büyük nehirlerdeki su seviyesinin yer yer yükseldiğini belirtti.

Son 24 saatte Bangladeş'in orta, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde pek çok yeni bölgenin su taşkınlarından etkilendiğini söyleyen Bhuiyan, "Durum kötüye gidiyor. En kötüsü de sellerin bu yıl uzaması ki bu kötüye işaret." dedi.

Yerel yardım kuruluşu Bidyanondo Vakfı Proje Koordinatörü Mizanur Rahman Soikat, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yerlerden Kurigram bölgesinde, hafta sonundan bu yana binlerce köylünün, büyükbaş hayvanlarını ve diğer eşyalarını da yanına alarak evlerinden daha yüksek yerlere hareket ettiğini bildirdi.

Soikat, "Son iki gündür durum kötüleşti ve bölgede birçok köy sular altında kaldı. Binlerce kişinin sığınaklara yerleştiğini gördüm." diye konuştu.

- Su seviyesi diz boyuna ulaştı

Dhaka Tribune'ün haberinde de Jamalpur, Kurigram ve Gaibandha'da 500 binden fazla kişinin sel nedeniyle bu sabaha kadar mahsur kaldığı bilgisi yer aldı.

Haberde, son 24 saatte büyük nehirdeki su seviyelerinin artmasının ardından bu bölgelerde afet durumunun kötüleştiği ifade edildi.

Haberdeki fotoğrafta da Kurigram'da sel sularının bastığı bir yerleşim yerlerinde su seviyesinin diz boyuna ulaştığı görüldü.

