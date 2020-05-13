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Bangladeş'te Kovid-19 vaka ve ölümlerinde en fazla günlük artış kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:52:54 -
Bangladeş'te Kovid-19 vaka ve ölümlerinde en fazla günlük artış kaydedildi

ANKARA (AA) - Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ve virüs kaynaklı ölümlerde şimdiye kadarki en fazla günlük artış yaşandı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1162 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 17 bin 822'ye yükseldiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 8 Mart'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı ölüm sayısının 269'a çıktığı belirtildi.

Son can kayıpları, salgının başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulan 3 bin 361 kişinin iyileştiği kaydedilirken, virüse yakalanan 14 bin 192 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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