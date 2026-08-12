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Dünya Bangladeş'te kızamık alarmı büyüyor: Çocuklarda can kaybı 885'e çıktı
Dünya

Bangladeş'te kızamık alarmı büyüyor: Çocuklarda can kaybı 885'e çıktı

Yeniakit Publisher
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Bangladeş'te kızamık alarmı büyüyor: Çocuklarda can kaybı 885'e çıktı

Bangladeş'te çocukları etkileyen kızamık salgınında alarm büyüyor. Sağlık yetkililerinin açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte kızamık belirtileri gösteren 5 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle mart ayı ortasından bu yana kaydedilen toplam can kaybı 885'e yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'te mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında son 24 saatte 5 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı 885'e yükseldi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, kızamık belirtileri gösteren 5 çocuğun son 24 saatte hayatını kaybettiği bildirildi.

Bununla birlikte, mart ayı ortasından bu yana şüpheli kızamık kaynaklı can kaybı 786'ya yükselirken laboratuvar tarafından doğrulanan kızamık ölümleri ise 99 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası bildirilirken, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 139 bin 125'e çıktı.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

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