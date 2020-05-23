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Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:16:35 -
Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor

DAKKA (AA) - Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı kamplarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı yükseliyor.

Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan sorumlu Mahbubur Rahman, AA muhabirine, kamplarda son 24 saatte 8 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 21'e çıktığını açıkladı.

Rahman, Kovid-19 sayısındaki artışta kampların aşırı kalabalık olmasının ve sosyal mesafe kuralının sıklıkla ihlal edilmesinin etkili olduğunu belirtti.

Kamplarda, bir milyondan fazla kişinin bulunduğunu vurgulayan Rahman, vaka sayılarındaki artışın çok fazla olmadığını savundu.

Rahman, salgının yayılmasını engellemek amacıyla Kovid-19 tespit edilen kişilerle irtibatı olanların da karantina altına alındığını kaydetti.

Kamplardaki ilk vaka 14 Mayıs'ta tespit edilirken, sayı 1 haftada çift haneli rakamlara ulaşmıştı.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, "yoğun nüfuslu" mülteci yerleşim birimlerinde virüsün potansiyel şiddetli etkileri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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