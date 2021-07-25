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Dünya Bangladeşli sanatçıdan takdir toplayan çalışma
Dünya

Bangladeşli sanatçıdan takdir toplayan çalışma

Bangladeşli resim sanatçısı Morshed Mishu'nun "Keşke böyle olsaydı" dileğiyle yaptığı çizim çalışması sosyal medyada gündem oldu. Yapılan çalışmada savaşlarda hayatları yıkılan masum Müslüman çocukların ve ailelerinin aslında nasıl bir yaşam sürmesi gerektiği resmedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 19:15:00 - 2021-07-25 19:17:14
Bangladeşli sanatçıdan takdir toplayan çalışma

Bangladeşli resim sanatçısı Morshed Mishu'nun "keşke böyle olsaydı" dileğiyle yaptığı çizim çalışmaları büyük takdir topladı. Morshed Mishu'nun görenleri duygulandıran "Küresel Mutluluk Mücadelesi" adlı çalışması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yapılan çalışmada Müslüman ülkelerde yaşayan ve Batılı emperyalist devletler tarafından hayatları yıkılan masum küçük çocukların ve ailelerinin aslında nasıl bir yaşam sürmesi gerektiği resmedildi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan resimler, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İşte görenleri hüzne boğan o çizimler:

Morshed Mishu kimdir?

Bangladeş'te bir dergide çalışan 25 yaşındaki resim sanatçısı Morshed Mishu, işinin yanı sıra dünyaya barış mesajı veren çalışmalarıyla tanınıyor.

Savaşın, çatışmaların ve kavgaların arkasında bıraktığı yıkım sahnelerini mutluluk tablosuna dönüştüren Mishu'nun çalışmaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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